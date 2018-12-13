بالفيديو: السجن 7 سنوات بحق وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الاسبقين

مسؤولان كبيران تطيح بهما محكمة جنايات النزاهة، لينضمان لقائمة المدانين بهدر المال العام والمحكومين غيابيا، حيث كشفت هيأة النزاهة عن اصدار المحكمة حكما بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحق كلٍّ من وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين.

هذا الحكم بعد ان ثبت للمحكمة اتفاق المدانينِ الهاربين في عام الفين واثني عشر، والاشتراك في ما بينهما مع مُتهَّمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بلغ مقداره اربعين مليار دينار بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم.



المدانان، وبحسب النزاهة، قاما بمنح قرضٍ لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديةٍ للمشروع الذي مُنِحَ من أجله القرض، وعدم وجود ضماناتٍ عقاريةٍ، رغم ضخامة مبلغ القرض؛ ممَّا أدَّى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.

ومع ان النزاهة لم تكشف الاسمين الصريحين لهذين المسوؤلين، الا ان مصدرا سياسيا كشف للسومرية نيوز، ان المدانين هما وزير المالية الاسبق رافع العيساوي ومدير مصرف الرافدين الاسبق ضياء الخيون.

وضمن سلسلة الاحكام في قضايا الفساد، أصدرت المحكمة ذاتها اواخر شهر تشرين الأول الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كلٍّ من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض لتسبُّبِهما في إحداث الضرر بالمال العامِّ.

هذا وتضمنت قرارات الأحكام الصادرة بحقِّ المُتَّهمين الأربعة إصدار أوامر قبضٍ وتحرٍّ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعيَّة.

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