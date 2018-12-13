نائب : رفض الفياض شخصي وقد يتحول الى سياسي داخل البرلمان

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، الخميس، ان فالح الفياض هو مرشح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لوزارة الداخلية، فيما اشار الى ان جميع التبريرات التي تقدمها الاطراف الرافضة للفياض غير مقبولة او منطقية ولا تتعدى كونها خلافات شخصية قد تتحول الى سياسية داخل البرلمان.

وقال السعداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "مايجري الان بقضية مرشح رئيس الوزراء لحقيبة وزارة الداخلية لايمكن اعتباره بانه لي اذرع او فيتو لاسباب مهنية او سياسية او تتعلق بمساءلة وعدالة او غيرها بل هي خلافات شخصية مع الفياض الذي كان مرشح كتلة الاصلاح لمنصب رئيس مجلس الوزراء"، مبينا ان "الاصرار على استبدال الفياض من حقيبة الداخلية هو لسبب واضح حصل نتيجة لرفضه الولاية الثانية لحيدر العبادي".



واضاف السعداوي ان "الفياض شغل منصب رئيس جهاز الامن الوطني وهو جهاز مهم وكبير وخطر واستطاع ادارته على افضل صورة كما تولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي وادارها بشكل يشهد له الجميع بالقدرة والكفاءة"، لافتا الى ان "جميع التبريرات لمنعه من تولي وزارة الداخلية غير مقبولة او منطقية وقد تتحول من شخصية الى سياسية في داخل البرلمان والعملية السياسية".

واكد السعداوي، على "اهمية ترك الكتل السياسية لخلافاتها الشخصية والنظر لمصلحة العراق من منظار واسع والبحث عن السبل التي نستطيع من خلالها اعادة اعمار المحافظات المدمرة وتوفير الخدمات للمواطنين".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018 لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

