بالصور.. احباط تهريب سيارات في ام قصر

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الخليج 365/ بغداد
اعلنت الهيئة العامة للجمارك في مركز جمرك ام قصر الجنوبي، الخميس، عن احباط عملية تهريب سيارات في ام قصر.
وأعلنت الهيئة في أوقات سابقة عن ضبط حالات مماثلة لمحاولات تهريب مختلفة وبنفس الطريقة في المراكز الكمركية قامت بأفشالها واحالتها للقضاء.
اعلنت الهيئة العامة للجمارك في مركز جمرك ام قصر الجنوبي، الخميس، عن احباط عملية تهريب سيارات في ام قصر.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "والتعاون مع شرطة الكمارك تم ضبط حاويتين ٤٠ قدم مخالفة للضوابط تحمل ٤ سيارات صالون دون الموديل ".
واضافت انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول".
وأعلنت الهيئة في أوقات سابقة عن ضبط حالات مماثلة لمحاولات تهريب مختلفة وبنفس الطريقة في المراكز الكمركية قامت بأفشالها واحالتها للقضاء.
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