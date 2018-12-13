المرور تدعو اصحاب مركبات الاجرة والحمل الى مراجعتها الاثنين المقبل

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، اصحاب مركبات الاجرة والحمل الى مراجعتها الاثنين المقبل، بهدف تثبيت لوحات التسجيل.

وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في حديث لـ الخليج 365، ان "على اصحاب سيارات الحمل والاجرة مراجعة موقع التاجيات في بغداد، لغرض تثبيت لوحات تسجيل لهم".

واضاف وليد ان "المراجعة ستكون يوم الاثنين المقبل".

ودعت مديرية المرور العامة، في وقت سابق أصحاب سيارات الحمل والأجرة الذين أنجزوا معاملاتهم في موقع الحسينية وتخلو سياراتهم من اللوحات المرورية إلى مراجعة الموقع لتثبيت اللوحات.

