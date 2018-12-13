بالفيديو: انتخاب محافظ بغداد يفجر الخلاف بين ائتلافي الصدر والمالكي

وكشف الاعضاء في دولة القانون عن انتشار مسلحين في مجلس المحافظة، قاموا بمنع دخول الموظفين إلى مبنى المجلس، لافتين الى ان ابواب قاعة التصويت كانت مغلقة ولم يعلموا بعدد الاعضاء المشاركين في جلسة انتخاب الشويلي.
إلى ذلك، قال خبراء قانونيون انه إذا كان محافظ بغداد الحالي عطوان العطواني حضر جلسة أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب، فيُعد انتخاب الشويلي شرعيًّا وقانونيًّا، لكن إذا لم يحضر أو لم يؤد اليمين الدستورية في البرلمان؛ فيكون انتخاب المحافظ الجديد باطلًا، كونه لا يجوز أن يكون محافظان في آن واحد.
ولفت الخبراء الى ان حسم هذه القضية يتم بمخاطبة الدائرة البرلمانية في مجلس النواب لمعرفة النواب الفائزين الذين أدوا اليمين والذين لم يؤدوا، وبعدها يُحكم بدستورية جلسة الانتخاب من عدمها.
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