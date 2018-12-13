لقاء مرتقب بين الحلبوسي والصدر اليوم في النجف

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي، الخميس، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيتوجه اليوم إلى النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبينا ان اللقاء سيبحث تشكيل الحكومة والوزارات الشاغرة فيها.

وقال الزيادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيزور محافظة النجف اليوم للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتباحث معه بشان تشكيل الحكومة والوزارات الشاغرة فيها"، مبينا ان "الحلبوسي سيلتقي ايضا برئيس تحالف الفتح هادي العامري وتيار الحكمة عمار الحكيم تمهيدا للجلوس إلى طاولة حوار مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والخروج بتفاهمات بشان مرشحي الوزارات ألثمان الشاغرة".



واضاف الزيادي انه "حال الانتهاء من تشكيل الحكومة سيتم التوجه خلال الأسبوع المقبل والذي يعقبه للتصويت على الموازنة الاتحادية للعام 2019 وإقرارها بغية فسح المجال أمام الحكومة للعمل على تنفيذ برنامجها".

وتابع ان "هناك مبادرة طرحها رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي تتضمن القيام بحراك قوي لزيارة المرجعية الدينية المتمثلة علي السيستاني وزعيم التيار الصدري والعودة إلى بغداد والجلوس مع رئيس الوزراء والكتل السياسية للوصول الى حلول خلال الاسبوع المقبل تفضي الى تمرير الحكومة".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها مؤخرا لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

