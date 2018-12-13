نائب يحذر من عملية فساد كبرى في وزارة الدفاع

الخليج 365/ بغدادحذر عضو في مجلس النواب، الخميس، من ما سماها بـ"عمليات فساد كبرى" تجري في وزارة الدفاع، مشيرا الى سعي قيادات وصفها بـ"المشبوهة" تسعى لتعيين 4500 وظيفة جديدة في الوزارة.

وقال النائب محمد الكربولي، في تغريدة له على موقع "تويتر" ، إن "بعض القيادات المشبوهة في وزارة الدفاع تسعى لتعيين 400 وظيفة جديدة"، مشيرا الى أن "الاف المفسوخة عقودهم ومنتسبي الصحوات متروكين بلا عمل".



وأوضح أن "التعيين الجديد يضمن تدفق المال لجيوب الفاسدين بطرق مشبوهة"، لافتا الى أن "الفاسدين لايستفيدون شيئا من إعادة العقود المفسوخة ومنتسبي الصحوات، لأن اولوياتهم موجودة في الوزارة اصلا".

وختم النائب تغريدته بالقول، "احذر من عملية فساد كبرى في وزارة الدفاع"، داعيا "لجنة الامن والدفاع النيابية للتحقيق بها".

