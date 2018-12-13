تحقيق البصرة: توقيف موظف بالشركة العامة للموانئ لصرفه مبالغ مالية بأوليات مزوّرة

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن توقيف موظف بالشركة العامة للموانئ لصرفه مبالغ مالية بأوليات مزوّرة، مبينة ان ذلك جاء وفقاً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة تحقيق البصرة قررت توقيف متهم بعد القبض عليه لقيامه بتدقيق معاملة صرف خاصة لشراء مواد وعدم إدخالها مخزنياً كون الشراء تم بأوليات مزورة وصرف المبلغ بعد التوقيع على المعاملة من قبله".
وأضاف أن "المحكمة دونت أقوال المتهم واتخذت الإجراءات كافة بحقه وفقاً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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