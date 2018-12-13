الخليج 365/ بغدادكشف سياسي بارز، الخميس، عن اول ملف تحد خارجي ستواجهه الحكومة الحالية، فيما اشار الى ان واشنطن غير مرتاحة من مواقف العراق حيال العقوبات على إيران.

ونقلت صحيفة عربية عن الاسياسي قوله ان "الولايات المتحدة غير مرتاحة من مواقف العراق حيال العقوبات على إيران"، مبينا ان "واشنطن تعتبر ان تجاهل العراق لها بداية غير جيدة".

واضاف ان "عقود استيراد الغاز والكهرباء من طهران مستمرة إضافة إلى عمليات تسرب الدولار إلى إيران"، معتبرا ان "ذلك يعد اول ملف تحد خارجي ستواجهه الحكومة".



وذكرت صحيفة الشرق الاوسط، امس الاربعاء، ان الحكومة العراقية طالبت من الولايات المتحدة أكثر من مرة استثناءها من عقوبات ايران لكنها لم تتلق الجواب.

وشدد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اول امس الثلاثاء، على ان العراق "ليس جزءا" من العقوبات الامريكية المفروضة على ايران، مبينا ان وفدا عراقيا سيذهب قريبا الى واشنطن لمناقشة وحل موضوع هذه العقوبات.

