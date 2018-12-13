في هذا الاطار، قال اللواء الركن نومان الزوبعي، قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقي: "نستذكر في هذا اليوم شهداءنا الابرار الذين ضحّوا بأرواحهم وارتوت الارض بدمائهم الطاهرة والذكية".
وبينما عبّر المواطنون عن فرحهم بالنصر والعودة الى مدنهم، أكدت قيادة شرطة الانبار انها تعمل على اعادة جميع العوائل النازحة بعد تدقيق معلوماتهم.
وشهدت شوارع الانبار العديد من الفعاليات الشعبية، تعبيرا عن الفرح بذكرى النصر الكبير على تنظيم داعش الذي كان يتخذ من هذه الشوارع والمدن مقرات له، وساحات لمعاركه مع القوات الامنية التي تمكنت من دحره وتحرير الارض.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هكذا استذكر القادة الامنيون في الانبار ذكرى يوم النصر على داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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