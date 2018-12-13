اردوغان يدعو نظيره العراقي لزيارة تركيا

الخليج 365/ بغدادسلم السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح رسالة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تضمنت دعوة لزيارة تركيا.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقت الخليج 365، إن "الرئيس صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى العراق فاتح يلدز"، مبينة أن الاخير "سلم رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تضمنت دعوته لزيارة تركيا".



وأكد برهم صالح، بحسب البيان، "عمق العلاقات التاريخية بين العراق وتركيا"، مشددا على "ضرورة تعضيدها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

واشار بيان رئاسة الجمهورية الى أن "اللقاء شهد بحث السبل الكفيلة لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وحمّل الرئيس برهم صالح السفير يلدز "تحياته الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وشكره على الدعوة واعداً بتلبيتها في أقرب فرصة مناسبة".

من جهته جدد السفير التركي رغبة بلاده وحرصها على "توطيد العلاقات مع العراق على مختلف الصعد وبما يساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتضامن بين البلدين".

واجرى الرئيس برهم صالح الشهر الماضي، زيارة رسمية تضمنت عددا من دول الخليج العربي وايران.

