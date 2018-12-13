العفو الدولية: تخريب أراضي الأيزيديين الزراعية في العراق جريمة حرب

الخليج 365/ بغداداعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، الخميس، أنّ ما أقدم عليه تنظيم "داعش" من "تدمير وحشي ومتعمّد" لأراضي الإيزيديين الزراعية في العراق يرقى إلى "جرائم الحرب".

وقالت المنظمة فى تقرير نشرت مقتطفات منه باللغة العربية على موقعها الإلكتروني، إنّه "في إطار حملتها الوحشية ضدّ الأقلية الأيزيدية في شمال العراق، ارتكبت الجماعة المسلّحة التى تطلق على نفسها اسم داعش، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما قامت بتخريب آبار الري ودمّرت البنى التحتية الزراعية الأخرى".



ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرها وعنوانه "الأرض الميتة: تدمير داعش المتعمّد للأراضي الزراعية العراقية" بمناسبة مرور عام على إعلان الحكومة العراقية انتصارها العسكري على التنظيم.

ويأتى نشر التقرير غداة الدعوة التي وجّهتها من بغداد الحائزة جائزة نوبل للسلام الأيزيدية ناديا مراد للحكومة العراقية إلى بذل مزيد من الجهود لتمكين أفراد الأقليّة الأيزيدية من العودة لديارهم في سنجار بمحافظة نينوى.

