سائرون: الفاسدون يستعدون لسرقة وبيع "درجات التربية" الوظيفية

الخليج 365/ بغدادحذر تحالف "سائرون"، الخميس، من مغبة الاستيلاء والمتاجرة بالدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة التربية، داعياً الى انزال اشد العقوابات بحق مخالفي آلية وضوابط التعينات .

وقال القيادي في التحالف النائب علاء الربيعي في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "بعض مديريات التربية وموظفين فيها، وبدعم بعض منهم يحاولون عبر نفوذهم استغلال والسيطرة على الدرجات الوظيفية المعلنة من قبل وزارة التربية لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية، وبيع تلك الدرجات عبر سماسرة لهم".



واضاف ان" اننا وبمعية الكثير من النواب سنقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سرقة او المتاجرة بالدرجات الوظيفية"، لافتا الى ان "الواقع التعليمي في العراق وصل الى الهاوية نتيجة المحاصصة وسيطرة متنفذين فاسدين على ملف التعليم".

واشار الى أن "الحكومات المتعاقبة عجزت خلال الفترة الماضية عن وضع حلولٍ ناجعة لإشكاليات المنظومة التعليمية ومحاربة ظاهرة بيع وشراء الدرجات الوظيفية وفشلت حتى في التبرير والمعالجة".

ودعا الربيعي في الوقت ذاته "لانصاف شريحة المحاضرين واصحاب الاختصاصات المطلوبة وخريجي السنوات السابقة ومراعاة التوزيع بشكل عادل على اساس الرقعة الجغرافي لتحقيق التوازن التعليمي"، مشددا على "مراعاة مناطق الأطراف وبعض المناطق التي كانت تحرم من تلك الدرجات نتيجة التقصير والاهمال لتلك المناطق".

واشار بيان الربيعي الى أن "الواقع التعليمي في العراق شهد انحدارا واضحا نتيجة المحاصصة وسيطرة الاحزاب والعوائل على ملف التعليم".

واعتبر تحالف سائرون تغيير المناهج الدراسية بوابة للفساد وطمس وتذويب للهوية الوطنية .

