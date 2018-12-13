العدل تنفي هروب نزلاء من احد سجونها

الخليج 365/ بغدادنفت وزارة العدل، الخميس، هروب نزلاء من احد سجونها، فيما دعت وسائل الاعلام الى توخي المصداقية في نقل المعلومة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "انباء هروب نزلاء من احد السجون التابعة للوزارة"، مبينة ان "الاجراءات الامنية تشهد اعلى مستويات الضبط وباشراف مشترك من القوات الامنية المسؤولة على حماية اسوارها الخارجية".

ودعت الوزارة وسائل الاعلام الى "توخي المصداقية في نقل المعلومة، وبالاخص المتعلقة بملف السجون كونها تضر بامن البلد بشكل عام"، داعية الى "اعتماد الاخبار من مصدرها الرسمي في الوزارة للابتعاد عن المعلومات الكاذبة والمفبركة".



يشار الى ان عدد من وسائل الاعلام تناقلت ليل امس الاربعاء، انباء عن هروب عدد من السجناء في سجن سوسة بالسلمانية، وان قوة من الاسايش اعتقلت 10 منهم.