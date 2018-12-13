العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة للمطالبة بتحسين ظروفهم المعاشية

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الخليج 365/ البصرة
تظاهر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة في البصرة، الخميس، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعاشية وتفعيل القوانين والقرارات المنصفة لهم.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة تظاهروا اليوم، قرب ديوان المحافظة الجديد في منطقة المعقل بالمحافظة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وتفعيل القرارات والقوانين المنصفة لذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما القانون المتعلق بتخصيص نسبة 5% من التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف المراسل ان المتظاهرين طالبوا ايضا بتسهيل اجراءات شمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية، مشيرا الى انهم هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم.
تظاهر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة في البصرة، الخميس، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعاشية وتفعيل القوانين والقرارات المنصفة لهم.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة تظاهروا اليوم، قرب ديوان المحافظة الجديد في منطقة المعقل بالمحافظة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وتفعيل القرارات والقوانين المنصفة لذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما القانون المتعلق بتخصيص نسبة 5% من التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف المراسل ان المتظاهرين طالبوا ايضا بتسهيل اجراءات شمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية، مشيرا الى انهم هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم.
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