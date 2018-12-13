الرصد الزلزالي ينشر تقريرا خاصا بالهزة الارضية التي ضربت الكوت فجر اليوم

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الخليج 365/ بغداد
اصدر قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية، الخميس، تقريرا بشأن الهزة الارضية التي ضربت مدينة الكوت فجر اليوم.
اصدر قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية، الخميس، تقريرا بشأن الهزة الارضية التي ضربت مدينة الكوت فجر اليوم.
وقال القسم في تقريره الذي تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة الهزة بلغن 3.8 درجات على مقياس ريختر"، مشيرا الى ان "المواطنين شعروا فيها بمركز المحافظة".
وتابع "انه لم تردنا انباء عن حصول اضرار".
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