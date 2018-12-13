الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن ما ورد في تقرير لاحدى القنوات الفضائية

الخليج 365/ بغداداصدرت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، توضيحا بشأن ما ورد في تقرير لاحدى القنوات الفضائية، فيما نفت ما ورد من اتهامات بحق الحشد.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الرسمي وتابعته الخليج 365، انها "تبدي استغرابها واستنكارها الشديدين لتقرير احدى القنوات الأميركية بشأن تهريب النفط والذي تعمد الزج باسم قوات الحشد الشعبي بشكل مسيس"، مبينة انه "في الوقت الذي تنفي فيه ما ورد في التقرير من اتهامات بحق الحشد الشعبي، تؤكد أن التقرير تضمن مغالطات كبيرة لا أساس لها من الصحة، خصوصا ان ملف تهريب النفط هو أحد ابرز الملفات الشائكة في البلاد منذ عام 2003 وقبل تأسيس الحشد الشعبي أصلا".



وأضافت أن "المشاهد للتقرير سيجد أنه يفتقد إلى أدنى معايير المهنية الإعلامية حيث كان رأي الحشد الشعبي غائبا في التقرير، ولم تكلف القناة نفسها بأن تتصل بالهيئة او مديرية الإعلام من اجل الرد على تلك المزاعم والادعاءات".

واعتبرت الهيئة ان "الزج باسم الحشد الشعبي في هذا الملف يندرج ضمن محاولات الإساءة والنيل من قوات الحشد الشعبي التي كان لها الدور الابرز في حماية الثروة النفطية وإيقاف تجارة داعش بها وتحرير أبرز المصافي والمنشآت والحقول النفطية في البلاد بينها مصفى بيجي، واحباط عشرات العمليات لتهريب النفط الخام في قواطع العمليات والمسؤولية في مختلف المدن والمحافظات".

وتابعت ان "الهدف من هذه التقارير الإعلامية بات واضحا ومكشوفا ولا تنطلي ادعاءاتها ومزاعمها على أحد"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة القناة التي لم نكن نرجو ان تدشن مرحلتها الجديدة بهذا النوع من المزاعم والأكاذيب التي سيضر بسمعتها ومصداقيتها قبل من استهدفتهم في تقريرها".

يذكر ان بعض المناطق النفطية تشهد، بين فترة واخرى، ضبط القوات الامنية مواقع لسرقة النفط الخام عبر صهاريج أو ربط انابيب محلية على الانبوب النفطي الناقل وخاصة بالمناطق النائية وقرب القرى لكونها تكون بعيدة عن مراقبة الاجهزة الامنية.

