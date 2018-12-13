عضو باللجنة المالية يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين

الخليج 365/ بغداداصدر عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، الخميس، بيانا بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما اكد رفضه المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بموازنة 2019.

وقال عبد الله في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر بالنسبة لنا في اللجنة المالية"، مشيرا الى انه "إذا كان هناك أي توجه من قبل الحكومة لأي استقطاع في رواتبهم ولو بجزء بسيط فهو مرفوض من قبلنا رفضاً قاطعاً".



واضاف انه "في حال أرادت الدولة خفض النفقات فهناك أبواب كثيرة للنفقات الجارية باستطاعتنا ان نخفضها بدلا من الاقتراب من رواتب الموظفين والمتقاعدين"، مشيرا الى ان "اعضاء اللجنة متفقون تماماً على عدم السماح مطلقاً بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة عام 2019".

وتابع ان "اللجنة المالية قدمت مقترحات الى وزارة المالية والى اللجنة المشكلة لإعادة صياغة مسودة الموازنة المعدة من قبل الحكومة السابقة، بشأن تحويل موازنة 2019 الى موازنة المواطنين وليس موازنة الوزارات والهيئات والمؤسسات".

