نائب كردي: خلافات الكتل الكردستانية تنتهي عندما يتعلق الأمر بالموازنة

الخليج 365/ بغدادرأى النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، الاربعاء، أن الخلافات بوجهات النظر بين الكتل الكردستانية خلافات محددة بجوانب سياسية، لكنها فيما يتعلق بالموازنة الاتحادية فهي منتهية ولاوجود لها كون مستحقات مواطني كردستان خط احمر وجميع القوى الكردستانية موقفها موحد بشانها.

وقال شاويس في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتحاد الوطني هو ثاني اكبر كتلة كردية داخل مجلس النواب الاتحادي ولدينا استحقاق انتخابي ضمن الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي نسعى للحصول عليه"، مبينا ان "تولي مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية لاينبغي ان يكون بابا للخلاف مع الديمقراطي الكردستاني كونه تم تقديم مرشح من كل طرف ضمن استحقاق المكون وترك الخيار لاعضاء البرلمان لاختيار الانسب بحسب رؤيتهم".



وأضاف شاويس، أن "الخلافات بوجهات النظر بيننا وبين الديمقراطي الكردستاني وحتى باقي الاحزاب الكردستانية هي خلافات محددة بجوانب سياسية، لكنها فيما يتعلق بالموازنة الاتحادية فهي منتهية ولاوجود لها كون مستحقات مواطني كردستان هي خط احمر وجميع القوى الكردستانية موقفها موحد بشانها"، مشددا على اننا "بقضية الموازنة كأحزاب كردية وضعنا خلافاتنا جانبا كونها شئ مختلف ولدينا رؤية موحدة في دفاعنا عن حقوق الاقليم".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني اكد تمسكه بتسنم حقيبة وزارة العدل كاستحقاق انتخابي للاتحاد في حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما يؤكد الديمقراطي الكردستاني على اهمية تولي الوزارة من حزب كردي آخر بعد حصول الاتحاد على منصب رئيس الجمهورية.

