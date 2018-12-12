نائب عن البناء: لدينا مشتركات مع سائرون وتصوير البعض لوجود صراع امر مستغرب

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس كتلة عطاء النيابية المنضوية في تحالف البناء حيدر الفوادي، الاربعاء، أن لدى التحالف مشتركات مع سائرون، وقضية وزارة الداخلية لا تتعدى الاختلاف بوجهات النظر، معربا عن استغرابه من محاولة البعض تصوير ذلك على انه صراع إرادات.

وقال الفوادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العلاقة بيننا وبين سائرون يسودها الود والاحترام وقضية وزارة الداخلية لا تتعدى الاختلاف في وجهات النظر، كما انها علاقة لها من المشتركات الكثير ومحاولة البعض تصويرها على انها صراع إرادات امر نستغربه بل ونتعجب عليه ونبحث عن دوافعه".



وأضاف الفوادي، "نحن في عطاء نحترم مواقف سائرون ولا نجعلها الا في إطارها الصحيح وهو الاختلاف في وجهات النظر"، لافتا الى أنه "علينا احترام الاطر القانونية والدستورية وهذا لا يعني أن يكون هناك كسر إرادة لطرف دون طرف اخر بل على العكس هذا يدل على ان القوى السياسية تحترم الدستور والقانون".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018 لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

