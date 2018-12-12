8 أحداث دولية لا تفوتها ليوم الاربعاء 12 - 12 - 2018

هذه أهم الأحداث الدولية التي حدثت أمس في العالم: الامم المتحدة بحاجة الى خمسة مليارات دولار لمواصلة أعمال الإغاثة في اليمن. طرفا النزاع اليمني يتبادلان قوائم الاسرى والمعتقلين. الدفاع الروسية تطالب دمشق بتوضيح ما يشاع عن رسوم إصدار الوثائق للاجئين. اسرائيل تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية. روسيا تتبرع بمعدات طبية لفلسطين. افغانستان: قتلى بهجوم على أفراد من المخابرات خارج كابل.





جولة جديدة من المحادثات حول تقاسم كلفة وجود القوات الاميركية في كوريا الجنوبية. جولة جديدة من المحادثات حول تقاسم كلفة وجود القوات الاميركية في كوريا الجنوبية. ألمانيا وفرنسا تسعيان الى التوسط في حلّ النزاع بين روسيا وأوكرانيا عقب أزمة بحر ازوف.

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