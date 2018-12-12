وبيّنت ان هذا المبلغ يستقطع منه نسبة تسعة وثلاثين بالمئة الى وزارة النقل وثمانية عشر بالمئة الى السائق كرواتب وخطورة وتقاعد وزوجية، فيما يذهب الباقي على صيانة السيارات والايجارات ووقود.
من جانب اخر، كشفت الشركة عن الخدمات التي تقدمها المركبات الخاصة بالنقل التي تتميز بانها مكيفة وفيها نظام الـ جي بي اس الذي يسهل متابعتها من المطار لحماية المسافرين.
وتطالب شركة بغداد وزارة النقل بدعم الشركة وخاصة انها تسدّ رواتب لثلاثة الاف موظف، مؤكدة ان الوزارة في حال رفعت نسبة التسعة والثلاثين بالمئة من اجور التاكسي المستحصلة من المسافر، فإن الاجور ستكون قل بكثير من باقي الشركات.
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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: تاكسي بغداد تعلن تخفيض اسعارها من بغداد الى المطار وبالعكس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .