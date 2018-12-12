بالفيديو: تاكسي بغداد تعلن تخفيض اسعارها من بغداد الى المطار وبالعكس

بعد الجدل الكبير بشأن تسعيرة شركة تاكسي بغداد المسؤولة عن نقل المسافرين من داخل وخارج مطار العاصمة، فان الشركة كشفت عن تفاصيل اجورها، مؤكدة انها توفر حاليا خدمة نقل المواطنين المسافرين من بغداد لجانب الرصافة او الكرخ الى المطار وبالعكس بمبلغ خمسين الف دينار".

وبيّنت ان هذا المبلغ يستقطع منه نسبة تسعة وثلاثين بالمئة الى وزارة النقل وثمانية عشر بالمئة الى السائق كرواتب وخطورة وتقاعد وزوجية، فيما يذهب الباقي على صيانة السيارات والايجارات ووقود.



من جانب اخر، كشفت الشركة عن الخدمات التي تقدمها المركبات الخاصة بالنقل التي تتميز بانها مكيفة وفيها نظام الـ جي بي اس الذي يسهل متابعتها من المطار لحماية المسافرين.

وتطالب شركة بغداد وزارة النقل بدعم الشركة وخاصة انها تسدّ رواتب لثلاثة الاف موظف، مؤكدة ان الوزارة في حال رفعت نسبة التسعة والثلاثين بالمئة من اجور التاكسي المستحصلة من المسافر، فإن الاجور ستكون قل بكثير من باقي الشركات.

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