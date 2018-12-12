بالأرقام: أكثر 10 برامج مشاهدة على السومرية في 2018

تقدّم السومرية باقة من البرامج السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لترضي جميع الأذواق ومختلف الأعمار.

ومن هذا المنطلق، نقدم اليكم أكثر 10 برامج مشاهدة على السومرية خلال عام 2018.

وأتت نشرة أخبار السومرية بـالمرتبة الأولى حيث سجّلت 4361546 مشاهدة. وتتميّز نشرة الأخبار بمعايير جديدة في صناعة الخبر، قوامها أنباء موثوقة ودقيقة وميزتها السرعة والرصانة. ولا جدل على أن قناة السومرية أصبحت المصدر الرئيسي لجديد العراق عبر العالم، كونها تتأثر بالحدث وتؤثر فيه بفضل امتلاكها أحدث الأدوات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.



في المرتبة الثانية، تصدّر البرنامج الاجتماعي "ناس وناس" الذي يقدمه الاعلامي مصطفى الربيعي من الشارع، وحصل على 842424 مشاهدة. "ناس وناس" هو برنامج يومي مباشر يجوب مدن العراق ليرفع هموم ومشاكل العراقيين وينقلها الى المسؤولين. يعرض 4 أيام في الأسبوع من الشارع، أما يوم الخميس فيكون في الاستديو لتلقي اتصالات المشاهدين والسماع لشكاويهم.

وفي المرتبة الثالثة، جاء برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الاعلامي بلال صفاء، ويسلط الضوء على القضايا الجنائية والإرهابية، والذي يظهر أن الجريمة تحت الرقابة وأن الوزارات العراقية المعنية ليست بعيدة عن ساحة الإرهاب والجريمة. وحصل على 1700735 مشاهدة.

هذا وأتى برنامج "الهوا الك" في المرتبة الرابعة، مسجّلا 1187736 مشاهدة. هذا البرنامج الذي تقدمه الاعلامية رفيف الحافظ. هذا البرنامج الاجتماعي التفاعلي، يطرح في كل حلقة موضوعاً إجتماعياً قد يكون خطيراً في العراق أو ربما لم تسلّط الأضواء عليه بشكلٍ مباشر، ويفسح المجال لكل مواطنٍ عراقي أن يتصل ويبدي رأيه في القضية المطروحة، أو يعرض مشكلة أو حالة مشابهة واجهته ويرفع صوته أمام الرأي العام والمسؤولين.

إلى ذلك، جاء البرنامج الطبي "آلو دكتور" في المرتبة الخامسة. ويتطرق هذا البرنامج في حلقاته الى أعراض الامراض ومسبباتها ويستعرض انواع علاجاتها، مع طبيب اختصاصي، ويتلقى اتصالات المشاهدين مباشرة على الهواء. وحصل هذا البرنامج على 543104 مشاهدة.

وفي المرتبة السادسة، سجّل برنامج "خاتون" 97264 مشاهدة خلال عام 2018. يهتم برنامج "خاتون" بأناقة المرأة وإطلالتها، ويقدم للمشاهد كل ما هو جديد في عالم المرأة والجمال، وهو من تقديم الاعلامية وسن الربيعي.

وقد جاء البرنامج السياسي "على الطاولة" في المرتبة السابعة، مسجلا 176140 مشاهدة. هذا البرنامج من تقديم الاعلامي عماد العصاد، يتناول الملفات السياسية الساخنة على الساحة العراقية مع ضيوفه مباشرة أمام المشاهدين.

ويأتي برنامج "زاوية أخرى" في المرتبة الثامنة، حيث حصل على 205874 مشاهدة. هذا البرنامج السياسي من تقديم الدكتور نبيل جاسم، يتناول المواضيع السياسية من زاوية أخرى من خلال اسلوب حواري مختلف يعتمد في اساسه على البحث عن اسئلة اخرى وحقائق وآراء بأسلوب حواري يختلف عن باقي البرامج السياسية.

وفي المرتبة التاسعة ما قبل الأخيرة، يأتي برنامج "علناً" الذي يقدمه الاعلامي أنس عادل، مسجلا 88978 مشاهدة. هذا البرنامج هو ميداني يبحث بين ركام المجتمع على ملفات رؤيتها ضبابية غابت عنها الحقيقة، ويحاول الوصول لاطراف الخيط عبر جولة ميدانية للتحري والتقصي عن مضمون بعض الملفات لكشف المستور.

أما في المرتبة العاشرة والأخيرة، فقد جاء المسلسل الرمضاني الكوميدي "زيدان المليان"، مسجلا 34112 مشاهدة. "زيدان المليان" من أضخم المسلسلات العراقية الكوميدية الساخرة التي عرضت في شهر رمضان 2018 حصريا على شاشة السومرية. ويلعب دور البطولة فيه نجوم برنامج "ولاية بطيخ" أوس فاضل ووسام ضياء.

وأنتم ما أكثر برنامج تابعتموه في عام 2018؟

