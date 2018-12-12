بالفيديو: هل سيتغير النشيد الوطني العراقي من "موطني" الى "سلام عليك"؟

مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باعتماد اغنية الفنان كاظم الساهر "سلام عليك" نشيدا وطنيا للعراق، لاقى موافقة الساهر الذي اشترط موافقة مجلس النواب العراقي بشكل رسمي.

الساهر اشترط ايضا تصوير الأغنية والتي من ألحانه وكلمات الشاعر العراقي أسعد الغريري، إذا زار العراق، على أن يعاد توزيعها على إيقاع الأوركسترا وأن يكون الكورال مع القيصر من طلاب المدارس العراقية.

أدت تقارير اعلامية، بتقديم طلب الى مجلس النواب يتضمن تغيير النشيد الحالي المعتمد "موطني"، واعتماد أغنية الفنان كاظم الساهر "سلام عليك" نشيداً وطنياً. ورافق الطلب اطلاق هاشتاك من أجل تغيير النشيد الوطني العراقي واستبداله بأغنية الساهر .



حملة المطالبة بتغيير النشيد الوطني يقودها فنانون عراقيون من بينهم المخرج سنان العزاوي الذي جعل من صفحته منبراً للأصوات المطالبة بذلك، وقال العزاوي الذي اكد تواصله مع الفنان كاظم الساهر عبر مدير اعماله ومع الشاعر اسعد الغريري،

أن الساهر سيعيد توزيع وتطوير انشودة "سلام عليك" وبأداء مجموعة منشدين عراقيين واطفال، حيث سينتهي بعد اسابيع.

وتغيّر النشيد الوطني العراقي خمس مرات من قبل، كما هو الحال بالنسبة للعلم العراقي وفقا للظروف والمتغيرات السياسية التي شهدها البلد.

وبعد العام 2003، تم اعتماد أنشودة "موطني" كنشيد وطني لجمهورية العراق، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، ولحّنها محمد فليفل، ولايزال هذا النشيد معتمدا من قبل الحكومات العراقية المتلاحقة منذ هذا التاريخ.

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