انبثاق كتلة سياسية جديدة في مجلس محافظة البصرة تضم 18 عضواً

الخليج 365/ البصرةأعلنت كتلة سياسية جديدة تتألف من 18 عضواً من أعضاء مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، سعيها لإجراء تصحيحات واصلاحات على مستوى إدارة المحافظة تشمل اختيار رئيس جديد لمجلس المحافظة.

وقال عضو مجلس المحافظة كريم شواك في حديث لـ الخليج 365، إن "الكتلة السياسية الجديدة أطلقنا عليها اسم (أباة البصرة)، وقد ارتفع عدد أعضائها قبل ساعات الى 18 عضواً من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظة"، مبيناً أن "الكتلة وضعت برنامجاً لتصحيح الأخطاء ومعالجة المشاكل، وأول خطوة لنا ستكون باتجاه اختيار رئيس لمجلس المحافظة".



ولفت شواك الى أن "الكتلة الجديدة تعتقد أن المشاكل التي يعاني منها البصريون ناجمة عن الإدارة السيئة للمحافظة"، مضيفاً أن "الكتلة تفكر جدياً بكيفية إدارة البصرة من قبل البصريين، وعدم السماح للآخرين برسم خارطة العمل، كما ان دعمنا لأي مسؤول يعتمد فقط على مستوى كفاءة ونزاهة المسؤول".

وقد تزامن تأسيس الكتلة الجديدة مع قيام رئيس المجلس وكالة وليد حميد كيطان بفتح باب الترشيح للراغبين بشغل منصب المحافظ، وهو اجراء لاقى اعتراضاً من المحافظ أسعد العيداني وبعض أعضاء المجلس.

