بالفيديو: تكريم السومرية بدرع ابطال العراق في ذكرى الخلاص من داعش

عام مرّ على النصر الكبير على تنظيمات داعش الارهابية، مناسبة استذكرها جميع العراقيون بشغف كبير، مستذكرين الشهداء الذين لولاهم ما تحقق هذا النصر.

رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أحيا هذه المناسبة في احتفالية اقامتها احدى الكليات، مؤكدا خلال كلمته التي كانت موجهة لشريحة الطلاب ان يشدوا العزم للنهوض بالبلاد من جديد كونهم قادة المستقبل، فيما اشاد قادة في الحشد الشعبي بالدعم الجماهيري كونه أدام زخم المعركة ضد داعش.



قناة السومرية كانت لها حصة في هذا الانتصار الكبير، فبعد ان نقلت جميع المعارك بجوانبها العسكرية والانسانية بحيادية ومهنية، تم تكريمها بدرع ابطال العراق تثمنيا لجهودها في تغطية الحرب بكل تفاصيلها.

ماكنة داعش الاعلامية كانت قوية نوعا ما الا انه تم تقويضها عن طريق الاعلام العراقي المهني الذي كشف جميع مخططات التنظيم الارهابي التي كان يروم على فعلها وبعض منها مررها في مناطق سيطرته.

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