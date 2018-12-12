بالفيديو: بعد 15 عاما على اغلاقها هكذا فتحت الخضراء أبوابها

هاهي اسوار وابواب المنطقة الخضراء تفتح بعد خمسة عشر عاما من اغلاقها.
اما الشوارع التي فُتحت الان امام المارة، فهي تقاطع عمان باتجاه طريق المطار، ومن ساحة جسر الطابقين في الكرادة باتجاه العلاوي عبر الجسر المعلق.
وتقول الجهات المختصة بان فتح المنطقة الخضراء سيكون جزئيا ومؤقتا لمدة اسبوعين، ابتداء من الساعة الخامسة عصرا حتى العاشرة ليلا، مؤكدة ان الايام المقبلة ستشهد افتتاحا تدريجيا بعد التأكد من السيطرة وتأمين المنطقة والدوائر التي بداخلها بشكل كامل.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.
اكثر من الف كتلة كونكريتية تم رفعها خلال الايام الماضية، تلاها تنظيف وترميم للشوارع والارصفة المتهالكة، كل هذا جاء تمهيدا للافتتاح الرسمي بحسب الجهات المسؤولة.
اما الشوارع التي فُتحت الان امام المارة، فهي تقاطع عمان باتجاه طريق المطار، ومن ساحة جسر الطابقين في الكرادة باتجاه العلاوي عبر الجسر المعلق.
وتقول الجهات المختصة بان فتح المنطقة الخضراء سيكون جزئيا ومؤقتا لمدة اسبوعين، ابتداء من الساعة الخامسة عصرا حتى العاشرة ليلا، مؤكدة ان الايام المقبلة ستشهد افتتاحا تدريجيا بعد التأكد من السيطرة وتأمين المنطقة والدوائر التي بداخلها بشكل كامل.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.
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