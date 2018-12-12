إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته مادة كريستال في الشلامجة

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي بحوزته مادة مخدره نوع "كريستال".

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه " القبض على مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي بحوزته مادة مخدره نوع "كريستال تقدر بـ 30غم من قبل مفرزة مركز شرطة كمرك الشلامجة وقوة حماية المنفذ والبحث والتحري".



وأشار بيان هيئة المنافذ الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للقضاء".