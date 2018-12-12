مجلس النجف يحدد الاربعاء المقبل جلسة ثانية لاستجواب المحافظ

الخليج 365/ النجفاعلن مجلس محافظة النجف، الاربعاء، عن تحديد الاربعاء المقبل جلسة ثانية لاستجواب المحافظ.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "قرر بجلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة خضير نعمه الجبوري وبالإجماع على تحديد الأربعاء القادم جلسة ثانية لاستجواب محافظ النجف لؤي الياسري".

واضاف ان "ذلك جاء بعد اعتذاره عن الحضور إلى جلسة هذا اليوم والتي كانت مخصصة للاستجواب".

