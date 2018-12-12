الخليج 365/ النجف
اعلن مجلس محافظة النجف، الاربعاء، عن تحديد الاربعاء المقبل جلسة ثانية لاستجواب المحافظ.
واضاف ان "ذلك جاء بعد اعتذاره عن الحضور إلى جلسة هذا اليوم والتي كانت مخصصة للاستجواب".
اعلن مجلس محافظة النجف، الاربعاء، عن تحديد الاربعاء المقبل جلسة ثانية لاستجواب المحافظ.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "قرر بجلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة خضير نعمه الجبوري وبالإجماع على تحديد الأربعاء القادم جلسة ثانية لاستجواب محافظ النجف لؤي الياسري".
واضاف ان "ذلك جاء بعد اعتذاره عن الحضور إلى جلسة هذا اليوم والتي كانت مخصصة للاستجواب".
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النجف يحدد الاربعاء المقبل جلسة ثانية لاستجواب المحافظ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .