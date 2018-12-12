نائبة: اعادة مدير سومو للعمل رغم مخالفات شركته سابقة خطيرة

الخليج 365/ بغداداستغربت عضو في لجنة النفط النيابية، الاربعاء، من اعادة مدير شركة سومو السابق للعمل بالرغم من مخالفات شركته، واصفة الامر بأنه "سابقة خطيرة"، فيما أكدت أن لجنتها ستحقق بجميع المخالفات والشكاوى بحق شركة التسويق.

وقالت النائبة نجاح المياحي، في حديث لـ الخليج 365 إن "هناك سابقه خطيرة في وزاره النفط لم تحدث في تاريخ الحكومات السابقة وهي صدور امر وزاري رقم (٤٤٥٧٤ في٢٠١٨/١١/٦) لاعادة مدير شركه سومو سابقا فلاح جاسم العامري الى العمل كمستشار للوزير بعد أن تم إحالته الى التقاعد بناء على طلبه ورغبته بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ وصدور امر التقاعد المرقم ٦٢٣ في ٢٠١٨/١/٧".



وأضافت انه "تم إلغاء قرار التقاعد وإعادته الى العمل استنادا الى كتاب الامانه إلعامه لمجلس الوزراء وموافقه رئيس مجلس الوزراء السابق ٣٤٤١في٢٠١٨/١٠/١٥".

وتابعت ان "الوزارة قامت باعتبار الفترة من إحالته للتقاعد الى تاريخ عودته والمقاربة عشرة أشهر اجازة اعتيادية مخالفين بذلك كل الأوامر الادارية والقانونيه"، متسائلة من "الفائدة أو المصلحة العامة من إعادته الى العمل ولا نتصور ان اختصاصه فريد من نوعه ولا يوجد شخص في الوزاره يمتلك من الخبره والكفاءة غيره".

وطالبت المياحي من "وزير النفط بايقاف قرار إعادته الى العمل استنادا الى قرار رقم ٨ والصادر من مجلس النواب الحالي بجلسته الرابعه عشر والمتضمن إيقاف العمل بالقرارات الصادره منذ الاول من تشرين الاول ٢٠١٨ ولغاية 24 من تشرين الاول ٢٠١٨ والصادره من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء السابقين وايضاً قرار مجلس الوزراء بجلسته في٢٠١٨/١٢/١١ بايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للفتره أعلاه".

واشارت المياحي الى ان "هناك الكثير من المخالفات والشكاوى بحق شركه سومو بسبب هدر الكثير من المال العام تتراوح بملايين الدولارات اثناء تولي ادارتها من قبل مديرها السابق فلاح العامري ومنها تسجيل الكثير من الغرامات التاخيريه والتي تفرض من قبل الشركات الأجنبيه على شركه سومو نتيجه تاخر تحميل البواخر بالنفط الخام من موانئ البصره والتي نقدر بمئات ملايين الدولارات وخصوصا عامي (٢٠١٦_٢٠١٧) وبدون معالجات حقيقية حيث بلغت فقط لعام 2016 بحدود ١٧٥ مليون دولار".

وبينت المياحي ان "الشركة لم تهتم خلال فتره السيد فلاح العامري بالدعاوى القضائية المقامه عليها من قبل المحاكم والهيئات التحكيمية مما أدى الى خساره الشركه ملايين الدولارات"، مؤكدة ان "لجنة النفط ستقوم بالتحقيق بجميع المخالفات والشكاوى بحق شركه التسويق سومو".

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، في 19 اب 2017 باستبدال مدير عام شركة سومو، واصفين الشركة بـ"القلعة المغلقة".