رفع الكتل الكونكريتية عن مبنى مصرف الرافدين في الكاظمية ببغداد

الخليج 365/ بغدادأعلن مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن رفع الكتل الكونكريتية عن مبنى مصرف الرافدين في الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال العميد حيدر رشيد القصاب، لـ الخليج 365، إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد ومديرية مرور بغداد الكرخ وامانة بغداد والقوة الماسكة للارض ضمن جانب الكرخ رفعت، صباح اليوم، الصبات الموجودة امام مبنى مصرف الرافدين فرع الكاظمية الواقع بين ساحة الزهراء بأتجاه ساحة خزان ماء الكاظمية سابقا".



وأوضح أن "عملية رفع الصبات امام مبنى المصرف تاتي ضمن المرحلة الثامنة والخمسون لحملة فتح الشوارع المغلقة ورفع التجاوزات على حرمة الطريق وباشراف العقيد باسم جاسم امر قاطع مرور الكاظمية وعدد من الضباط".

واشار الى أن هذه الحملة تاتي "بناء على المناشدات والتنسيق العالي من قبل مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي مع قيادة عمليات بغداد لغرض فتح الكثير من الطرق والشوارع المغلقة في بغداد للاسهام في تخفيف الزخم المروري الحاصل في فترات الازدحام المروري الصباحي والمسائي"، مؤكدا أن "الحملة مستمرة بفتح بقية الطرق والشوارع خدمة للصالح العام".

