تحقيق البصرة تصدق اعترافات ثمانية متهمين شكلوا عصابة للخطف

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة التابعة لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الاربعاء، اعترافات ثمانية متهمين شكلوا عصابة للخطف بالمحافظة في قضاء المدينة ناحية الهوير.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "محكمة تحقيق البصرة الثالثة صدقت اعترافات المتهمين الثمانية بعد القبض عليهم من قبل خلية الصقور الاستخبارية لقيامهم بخطف مواطن من سكنة محافظة السماوة في قضاء المدينة ناحية الهوير بمحافظة البصرة والذي تم تحريره من خلال عملية القبض".



واضاف أن "المتهمين اعترفوا ايضا امام المحكمة بمساومة ذويه على فدية مالية قدرها 50 الف دولار اميركي مقابل اطلاق سراحه"، مشيرا الى أن "المحكمة بصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".