مرجع ديني "ينصح" السياسيين: نقوا العراق من المخابرات العالمية

الخليج 365/ بغدادوجه المرجع الديني قاسم الطائي، الاربعاء، ماسماها بانها "نصيحة" الى السياسيين العراقيين، داعيا اياهم الى تنقية البلاد من المخابرات العالمية .

وقال الطائي في خطاب وجهه لساسة العراق، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، "لا تبيعوا أخرتكم بدنياكم، وأعلموا ان اية مظلمة تقع في بقعة من أرض العراق أنتم مسؤولون عليها غداً، وقد تستعجل بكم الأمور فتحاسبون عليها في هذه الدار قبل الأخرى".



كم نصحهم ، ان "لا تجعلوا لأي أحد غير العراقي عليكم من سبيل وانفضوا ايديكم بما توعدون من أمريكا وسفيرها في العراق، ونقّوا بلدكم من عناصر المخابرات العالمية التي تتنقل في بلدكم وهي صاحب الدار وأنتم الاغيار، فأن الدنيا فانية مهما عشتم والاخرة باقية مهما غفلتم ".

وانتقد الطائي السياسيين ، قائلا، انه "أول تسلمه المنصب يفكر بتشكيل مملكة خاصة له ولعائلته، وقد كفاه البرلمان لاعضاءه المؤونة حيث وفر له مستوى معاشياً لا خطر في باله يوماً ما ولا توقعه لنفسه".

واشار الطائي الى بعض الشخصيات التي تنوي سلك مسلك وطني في النهج السياسي، وقال، ان "هؤلاء لهم الويل من قبل اصحابهم واعضاءهم والمتعلقين بهم فيجدون منهم العجب من اللوم والتوبيخ وتوجيه عبارات الخطأ والاستغراب إليهم لأنهم يسيروا – بعكس التيار – وهو الحصول على مكاسبهم ولتحترق بعدها بغداد".

وتطرق الطائي الى السلطة، قائلا ، ان " الساعي الى السلطة ، هو ساعي الى ظلمة رمسه، وعذاب نفسه، وتسويد أوراق تاريخه بأنك طلبت سلطة، وهي مضرة بدينك ويرسمها جملة من روايات أهل البيت (عليهم السلام) ".

