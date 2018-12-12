صحيفة: بغداد دعت واشنطن أكثر من مرة استثناءها من عقوبات ايران لكنها لم تتلق الجواب

الخليج 365/ بغدادذكرت صحيفة الشرق الاوسط، الاربعاء، ان الحكومة العراقية طالبت من الولايات المتحدة أكثر من مرة استثناءها من عقوبات ايران لكنها لم تتلق الجواب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان "بغداد طلبت من واشنطن أكثر من مرة استثناء العراق من العقوبات الاميركية المفروضة على ايران لكنها لم تتلق الجواب".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "العراق يحتاج إلى نحو سنتين مع جهود أميركية وشركاء آخرين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والمشتقات النفطية وربما حتى الكهرباء"، لافتا الى ان "المهلة الممنوحة له بموجب عقوبات أميركا توشك على الانتهاء مما يجعله يواجه موقفا صعبا دون توفر بديل سريع".



وشدد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، على ان العراق "ليس جزءا" من العقوبات الامريكية المفروضة على ايران، مبينا ان وفدا عراقيا سيذهب قريبا الى واشنطن لمناقشة وحل موضوع هذه العقوبات.