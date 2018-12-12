مصدر يكشف عن المنصب الحالي للشخصية التي هيئها عبد المهدي للداخلية

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي، الاربعاء، عن المنصب الحالي للشخصية التي هيئها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمنصب وزارة الداخلية، فيما اشار الى ان القبول السني لتزوير قائد شيعي لوزارة الدفاع احرج بعض الكتل التي تصر على المحاصصة.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المصدر قوله ان "الموقف السني الذي عبر عنه بشكل صريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد توجيهه رسائل لعدد من قادة جهاز مكافحة الإرهاب لاختيار أحدهم وزيراً للدفاع بعيداً عن كون المنصب حصة المكون السني قد أحرج بعض الكتل السياسية التي تصر ليس فقط على المحاصصة"، مبينا ان "الأمر الذي عزز فرص رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في التفاوض مع الكتل ثانية من أجل إعادة النظر بموقفها حيال المرشحين، ولا سيما كتلة البناء".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هناك من يقول إن عبد المهدي ترك أمر اختيار الوزراء للكتل فيما ينتظر هو ماذا يمكن أن تسفر عنه نقاشاتها، غير أن الأمر ليس كذلك حيث إن عبد المهدي سياسي محترف عمل بهدوء على طرح مرشحيهأكثر من مرة إلى الحد الذي أصبح هناك تراجع واضح حيالهم".

وتابع أن "عبد المهدي هيّأ بديلاً واضحاً لوزارة الداخلية، وهو أحد وكلائها الحاليين، وهو ضابط برتبة كبيرة"، موضحا ان "هناك توافق سني على ترشيح أحد الضباط الكبار الذين قاتلوا داعش في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية طوال السنوات الماضية وحصلوا على تأييد واسع من قبل أهالي تلك المناطق".

وانتقد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، امس الثلاثاء، سياسة الكيل بمكيالين التي يستخدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية، مشيرا الى انه يدعي استقلالية الكابينة ظاهرياً ويصغي لإملاءات بعض الزعامات والعوائل السياسية.

