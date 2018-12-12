انتخاب فاضل الشويلي محافظا لبغداد بديلا عن العطواني

الخليج 365/ بغدادصوت مجلس محافظة بغداد، الاربعاء، على اختيار فاضل حسين الشويلي محافظا لبغداد.

وقال مصدر داخل المحافظة، لـ الخليج 365، إن "مجلس محافظة بغداد عقد، اليوم، جلسته لاختيار المحافظ الجديد بحضور كافة الاعضاء".

وأوضح أن "فاضل حسين الشويلي حصل على الاغلبية المطلقة في التصويت على منصب المحافظ".

يشار الى أن محافظ بغداد السابق عطوان العطواني، فاز بالانتخابات النيابية التي اجريت في 12 من ايار الماضي، وحصل على مقعد نيابي.

