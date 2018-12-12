مصدر يكشف عن اسمي المسؤولين اللذين صدر بحقهما حكما بالسجن اليوم

الخليج 365/ بغداد
كشف مصدر سياسي، الاربعاء، عن اسمي المسؤولين اللذين صدر بحقهما حكما بالسجن اليوم.
وكشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن بحق وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الاسبقين، عازيا السبب الى إضرارهما بمبلغ 40 مليار دينار.
كشف مصدر سياسي، الاربعاء، عن اسمي المسؤولين اللذين صدر بحقهما حكما بالسجن اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الحكم الذي اعلنت عنه هيئة النزاهة اليوم بالسجن الشديد هو بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي ومدير مصرف الرافدين الاسبق ضياء الخيون".
وكشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن بحق وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الاسبقين، عازيا السبب الى إضرارهما بمبلغ 40 مليار دينار.
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