ذوو شهداء سبايكر يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بحقوقهم

الخليج 365/ بغداد
تظاهر عدد من ذوي شهداء سبايكر في بغداد، الاربعاء، للمطالبة بحقوقهم.
يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.
تظاهر عدد من ذوي شهداء سبايكر في بغداد، الاربعاء، للمطالبة بحقوقهم.
وقال مراسل الخليج 365، ان عدد من ذوي شهداء سبايكر تظاهروا اليوم، في ساحة التحرير ببغداد، للمطالبة بحقوقهم.
واضاف المراسل ان المتظاهرين هددوا باستمرار تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم.
يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.
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