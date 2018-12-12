اليونسكو تعتزم انشاء مجلس وطني للتعليم المهني والتقني في العراق

الخليج 365/ بغدادكشفت المديرية العامة للتعليم المهني في العراق، الاربعاء، عن عزم منظمة "اليونسكو" انشاء مجلس وطني للتعليم المهني والتقني في العراق ضمن مشروع TEVT .

وقال مدير عام التعليم المهني في وزارة التربية حسنين فاضل معله، لـ الخليج 365، إن "منظمة اليونسكو اقامت، مؤخرا، ورشة عمل في لبنان حضرها المدراء العامين في وزارتي التربية والتعليم العالي لمناقشة وضع التعليم المهني في العراق وكيفية إنشاء مشروع مشترك".



وأضاف معله ان الورشة ناقشت "مشروع TEVT الذي يهدف الارتقاء بمستوى التعليم المهني ودفع الطلبة للالتحاق بالمدارس المهنية خاصة بعد ان تضاءلت نسبة انضمامهم بسبب قلة قبولهم في الكليات والمعاهد التقنية".

واوضح ان من اهداف المشروع ايضا "تحسين جودة مخرجات التعليم المهني لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية الحكومية والاهلية بشكل افضل لرفع مستوى العراق اقتصاديا، كما أنه نقطة تحول للتعليم المهني نحو الأفضل."

يذكر ان المديرية العامة للتعليم المهني بدأت بعمل مشروع الـ(TEVT ) منذ عام 2013 ومن المقرر أن يستمر لمدة عشر سنوات تقوم فيها بإنجاز مشاريع بالتعاون مع منظمة اليونسكو وباقي الوزارات المشاركة.

