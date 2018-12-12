مصرع شخص بحريق اندلع داخل منزله في بغداد

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شخصا لقي مصرعه بحريق اندلع داخل منزله في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل منزل سكني في منطقة علي الصالح ببغداد، ما ادى الى مصرع احد ساكنيه والحاق اضرار مادية فيه".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف لغاية الان".



يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.