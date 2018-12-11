الجنسية تعلن ايقاف استلام معاملات اصدار الجوازات

الخليج 365/ بغداد
اعلنت مديرية الجنسية العامة، الثلاثاء، ايقاف استلام معاملات اصدار الجوازات، مبينة ان فترة الايقاف تبدأ من 25 كانون الاول الجاري ولغاية الثاني من كانون الثاني المقبل.
وقال مدير عام الجنسية اللواء هيثم الغرباوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "سيتم ايقاف استلام معاملات اصدار جوازات السفر باستثناء الحالات الطارئة والاستثنائية في بغداد والمحافظات".
واضاف الغرباوي، أن "فترة الاقاف ستكون من ٢٠١٨/١٢/٢٥ ولغاية ٢٠١٩/١/٢، وذلك للنهاية السنة المالية".
اعلنت مديرية الجنسية العامة، الثلاثاء، ايقاف استلام معاملات اصدار الجوازات، مبينة ان فترة الايقاف تبدأ من 25 كانون الاول الجاري ولغاية الثاني من كانون الثاني المقبل.
وقال مدير عام الجنسية اللواء هيثم الغرباوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "سيتم ايقاف استلام معاملات اصدار جوازات السفر باستثناء الحالات الطارئة والاستثنائية في بغداد والمحافظات".
واضاف الغرباوي، أن "فترة الاقاف ستكون من ٢٠١٨/١٢/٢٥ ولغاية ٢٠١٩/١/٢، وذلك للنهاية السنة المالية".
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