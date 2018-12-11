الحلبوسي: البرلمان سيعمل جاهدا لتفعيل المجلس الأعلى للإعمار في البلاد

الخليج 365/ بغداداكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، ان البرلمان سيعمل جاهدا لتفعيل المجلس الأعلى للإعمار في البلاد، مشيرا الى ان العراق مقبل على مرحلة مهمة سيكون خلالها كورشة عمل كبيرة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي، وجهود تفعيل الاتفاقيات الاستراتيجية".



ونقل المكتب عن الحلبوسي قوله، إن "العراق وبعد هزيمة داعش مقبلٌ على مرحلة مهمة سيكون خلالها كورشة عمل كبيرة، وأن هناك جهودا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، وبدء طرح فرص استثمارية أمام مجتمعات الأعمال على مستوى العالم وفي جميع المجالات، منها الطاقة والنفط والزراعة".

وأوضح الحلبوسي، أن "مجلس النواب سيعمل جاهدا من أجل تفعيل المجلس الأعلى للإعمار في البلاد، والمضي بتشكيله خلال الدورة الراهنة حالما يصل من الحكومة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للأقاليم والمحافظات، من أجل تسهيل فرص الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص الذي سيوفر الخدمات وفرص العمل التي تسهم في القضاء على البطالة".

ودعا الحلبوسي، الى "ضرورة تعزيز العلاقات وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

من جهته، أكد وزير الطاقة الأمريكي على دعم بلاده لـ"العراق في المجالات كافة، واستعداد الشركات الأمريكية للمساهمة في دعم إعمار العراق وتطويره، لتحسين اقتصاده وتعزيز الاستقرار".

