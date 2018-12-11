بالفيديو: كيف ينظر العراقيون الى ذكرى الخلاص من داعش؟

يوم يستحق الفخر، هكذا ينظر العراقيون الى ذكرى الخلاص من أعلى تنظيم ارهابي في العالم نال شرّ الهزيمة على أرض العراق، لتؤكد الحكومة انها ستحافظ على النصر بقوة وعزيمة المقاتلين ومعالجة المخلفات السلبية للحرب.

في هذا الطار، قال ابو مهدي المهندس، نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي: "الى السيد القائد العام للقوات المسلحة ان أبناءكم في هيأة الحشد الشعبي هم جنود أوفياء لهذا البلد وتحت امرتكم وقيادتكم". (كلام محكي)



الاحتفالات في بغداد، بدأت باستذكار الشهداء من خلال دقيقة صمت اعتزازا بتضحياتهم، وأعرب مواطنون عن فخرهم بما صنعه رجال الاجهزة الامنية بمختلف الصنوف في ساحات المعارك التي وثّقت الانتصارات بعيدا عن اية مسميات طائفية.

الانتصار على داعش خرج في ظروف استثنائية، وحّد صفوف المجتمع بعد سنوات شهدت نوعا من الطائفية والفرقة، وسيبقى له اثر بالغ في نفوس العراقيين الذين دفعوا ضريبة الارهاب من فاتورة حياتهم.

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