نائب: الحلبوسي يرشح الاسدي وزيرا للدفاع

الخليج 365/ بغدادكشف عضو في مجلس النواب، الثلاثاء، عن ترشيح رئيس المجلس محمد الحلبوسي لقائد جهاز مكافحة الارهاب السابق اللواء الركن عبد الغني الاسدي الى منصب وزير الدفاع.

وقال النائب فائق الشيخ علي، في تغريدة له على موقع تويتر"، إن "الحلبوسي ‏يرشح الأسدي وزيراً للدفاع".

واضاف أن "‏وزارة الدفاع في تقسيمات دولتنا الطائفية من حصة السنة العراقيين، ‏ولكنك حينما تركل الطائفية، وتحاول أن تبني دولة تعتمد المهنية في معاييرها، يكون الرئيس محمد الحلبوسي نموذجاً يجب أن يُحتَذى".



وقال الشيخ علي ايضا، أن "‏أبو زينب قاهر الغزاة مرشح العراقيين كلهم لوزارة الدفاع" في اشارة الى قائد جهاز مكافحة الارهاب خلال معارك تحرير الموصل عبد الغني الاسدي.

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018، لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

