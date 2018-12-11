رئيس الجمهورية يدعو الى استمرار الدعم الدولي وتلبية استحقاقات اعادة الاعمار

الخليج 365/ بغداددعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، الى استمرار الدعم الدولي لمرحلة "ما بعد داعش"، مشددا على ضرورة تلبية استحقاقات اعادة الاعمار وتاهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات.

وقال رئاسة الجمهورية في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد اليوم، وزير الطاقة الأميركي ريك بيري يرافقه وفد رفيع المستوى من كبار المسوؤلين في حكومة الولايات المتحدة وعدد من الخبراء والمستشارين وبحضور السفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان".



وأوضح البيان أن صالح "رحب في مستهل اللقاء رحب بالوفد الزائر، واشاد بدعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق في حربه ضد الإرهاب وبالتعاون المشترك بين البلدين"، داعيا الى ضرورة "استمرار الدعم لمرحلة ما بعد داعش، وابرزها تلبية استحقاقات اعادة الاعمار وتاهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات".

واشار صالح الى "اهمية تصويب المسار الاقتصادي في البلاد وخلق بيئة اقتصادية صحيحة تحقق الاكتفاء الذاتي، وأوضح رغبة العراق بالاستفادة من الخبرات الامريكية في مجال الطاقة، سيما في مجال تطوير الصناعات النفطية وسوقها الدولية".

من جانبه أشاد وزير الطاقة الامريكي ريك بيري "بشجاعة وتضحيات العراقيين في دحر الإرهاب وتحقيق الانتصار على داعش"، مثنياً على "تصميمهم على بناء بلدهم وتطويره والإرتقاء بواقعه السياسي والاقتصادي والخدمي"، داعيا الى "اهمية توفير البيئة المناسبة للاستثمار".

وقال وزير الطاقة الأمريكي ان "فرص الطاقة والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة غير محدودة في العراق"، واشار الى ان "الاجتماعات مع قيادات الحكومة العراقية ركزت على اهمية تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق النجاح في القطاع الاقتصادي".

وأكد دعم بلاده الكامل للعراق واستعدادها لتطوير آليات التعاون العلمي والتقني واللوجستي على صعيد البناء والطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل هذا التعاون عملياً وبشكل جدي من خلال الاستثمارات المختلفة".

