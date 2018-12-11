مصدر: جهود لحل ازمة الوزارات الشاغرة بدعم الامم المتحدة وتلويح باللجوء للتظاهرات

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي مسؤول، الثلاثاء، ان هنام جهودا لحل ازمة الوزارات الشاغرة مع دعم الامم المتحدة لها، فيما اشار الى ان البعض لوح باللجوء الى التظاهرات.

ونقلت صحيفة عربية عن المصدر قوله ان "هناك جهودا لإقناع مختلف الأطراف السياسية بمبادرة لتحريك ازمة الوزارات الشاغرة باتجاه الحل منطلقة من قيام طرفي الأزمة (البناء ــ الإصلاح)، بسحب مرشحيهم لشغل الوزارات وترك الحرية لرئيس الوزراء أن يختار من يريده وزيرا في حكومته".



وتابع ان "هناك مساعي خلال الساعات المقبلة لتحريك المفاوضات مرة أخرى، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة في بغداد"، مشيرا الى ان "بعض السياسيين لوحوا بحراك الشارع العراقي والخروج بتظاهرات، في حال استمرار تعطيل تشكيل الحكومة".

وانتقد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، اليوم الثلاثاء، سياسة الكيل بمكيالين التي يستخدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية، مشيرا الى انه يدعي استقلالية الكابينة ظاهرياً ويصغي لإملاءات بعض الزعامات والعوائل السياسية.

