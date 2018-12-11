الجنائية المركزية: الاعدام لمدان باغتصاب وقتل طفل في حي القاهرة

الخليج 365/ بغدادأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان لقيامه باغتصاب طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في حي القاهرة ببغداد .

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن " المدان اعترف بقيامه بأخذ الطفل الى احد الهياكل في منطقة القاهرة بالعاصمة واغتصابه ومن ثم قتله بواسطة آلة راضة بضربه على رأسه ما ادى الى وفاته وترك الجثة في الهيكل".



واضاف ان "المجنى عليه طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات"، مشيرا الى ان "المحكمة وجدت الادلة المتوفر كافية لادانة المتهم وأصدرت قرارها بالاعدام شنقاً حتى الموت وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وانتشرت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات ظاهرة غريبة على المجتمع العراقي وهي خطف الاطفال والاعتداء عليهم جنسيا، فيما تعمل الاجهزة الامنية على ملاحقة المجرمين والقت القبض على العشرات منهم.

