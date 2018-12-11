الجنائية المركزية: المؤبد لمدانين بتهريب ادوية خارج البلاد

الخليج 365/ بغدادأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد على متهمين اثنين بعد إدانتهما بتهريب أدوية خارج البلاد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المحكمة الجنائية المركزية قضت حكما بالسجن المؤبد لمدانين اثنين بتهريب أدوية بعد أن تم القبض عليهم من قبل المفارز الامنية لهيئة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار".



وأضاف المجلس أن "المفرزة القابضة وردتها معلومات عن مركبتين تحتويان على كمية من الادوية المعدة للتهريب وتم إيقافهما وتفتيشهما فور مرورهما وضبط كمية كبيرة من الأدوية".

وتابع المجلس ان "المحكمة وجدت الادلة الكافية لتجريم المتهمين وصدر الحكم وفق أحكام القرار 39 لسنة 1/ج المعدل بالقرار 135 لسنة 1996".

