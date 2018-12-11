نائب: الكتل عجزت عن حل الخلافات وقد تذهب الى كسر الارادات

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن كتلة المحور الوطني يحيى المحمدي، الثلاثاء، ان الكتل السياسية عجزت عن حل الخلافات حول ماتبقى من الكابينة الوزارية، مرجحا أن تذهب الامور الى كسر الارادات، فيما اشار الى أن جميع الاحتمالات واردة لفرض ارادة كل طرف.

وقال المحمدي في حديث لـ الخليج 365، إن "الخلاف واضح جدا على ماتبقى من الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عبد المهدي"، لافتا الى ان "الاعتراضات قسم منها شخصي والاخر بحسب الاستحقاقات او اعتراضات مهنية لوجود ملاحظات على بعض المرشحين".



واضاف المحمدي، ان "الكتل عجزت عن حل الخلافات ما جعل الامور قد تذهب الى كسر الارادات"، لافتا الى ان "جميع الاحتمالات واردة لفرض ارادة كل طرف، لكننا لانتمنى ان تصل الامور الى مستوى التوجه الى الشارع وتصعيد الامور بشكل قد ينعكس سلبا على الجميع".

ولفت المحمدي، الى ان "المحور الوطني يبحث بقوة عن الحلول ويبادر للتوسط بين جميع الاطراف لحل الخلافات"، مشددا على ان "مرشح الدفاع المعروض حاليا ليس مرشحنا ولن نصوت له باي حال من الاحوال لكننا حتى اللحظة لم نطرح مرشح وحيد لشغل المنصب بل قدمنا عدة اسماء وتركنا الخيار لعبد المهدي لاختيار من يراه مناسبا".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018، لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

