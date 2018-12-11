الزوبعي: المحكمة حددت موعد مرافعة طعني بانتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان

الخليج 365/ بغداد
اعلن النائب طلال الزوبعي، الثلاثاء، عن تحديد المحكمة موعد مرافعة طعنه بانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان.
واعلن النائب طلال الزوبعي، في 3 تشرين الاول الماضي، عن تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مطالبا ببطلانها.
اعلن النائب طلال الزوبعي، الثلاثاء، عن تحديد المحكمة موعد مرافعة طعنه بانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان.
وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، ان "المحكمة حددت يوم الـ23 من كانون الاول الحالي، موعد مرافعة طعني بعدم دستورية انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان".
واعلن النائب طلال الزوبعي، في 3 تشرين الاول الماضي، عن تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مطالبا ببطلانها.
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